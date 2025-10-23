今回は、妻が出産のため入院している間、夫がワンオペ育児をした結果についてのエピソードを紹介します。4歳の娘が体調を崩し…「妻が第二子出産のため、1週間ほど入院することに。その間俺は、4歳の長女をワンオペ育児することになりました。ちょっと心配はあったものの、『1週間ぐらい余裕だろ……』とも思いました。でも、妻が入院すると想像以上に大変で……。娘は毎日のように泣きわめくし、俺は家のことを今までほとんどした