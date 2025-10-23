知識集団「Quiz Knock」動画プロデューサーのふくらPが23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。退職代行サービスの「モームリ」が弁護士法違反の疑いで家宅捜索を受けた件についてコメントした。番組では、警視庁が22日に、退職希望者の勤務先との交渉を違法に弁護士にあっせんして報酬を受け取っていた疑いがあるとして、「退職代行モームリ」の運営会社「アルバトロス」（東京都品川区）の本社、弁護士事務所