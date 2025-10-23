★人気テーマ・ベスト１０ １サイバーセキュリティ ２防衛 ３人工知能 ４レアアース ５半導体 ６量子コンピューター ７核融合発電 ８ペロブスカイト太陽電池 ９カジノ関連 １０半導体製造装置 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ステーブルコイン」が１４位となっている。 日銀の氷見野良三副総裁は２１日、米調査会社ユ