富士フイルム株式会社は、スマホプリンター“チェキ”「instax mini Link」用アプリ「instax mini Link for Nintendo Switch」のバージョンアップ版を10月30日（木）に配信する。 「instax mini Link for Nintendo Switch」は、「Nintendo Switch」や「Nintendo Switch 2」のゲーム内で記録した画像を、instax mini Linkシリーズでプリントするためのアプリ。 2021年4月に初版をリリースし