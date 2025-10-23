MLB公式サイトは22日（日本時間23日）、今オフにフリーエージェント（FA）となる選手を特集し、ランク付けした。日本勢ではヤクルトの村上宗隆内野手が7位、ポスティングでのメジャー挑戦を表明した巨人の岡本和真内野手が30位となった。1位にはドジャースも獲得に乗り出すとされるカイル・タッカー外野手（カブス）が選出された。 ■松井秀喜以来のパワーヒッター 公式サイトは「FA