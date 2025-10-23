中越地震から今日で21年です。被災地では献花台が設けられ、犠牲者に祈りを捧げています。 2004年10月23日に発生した中越地震。 最大震度7を観測し68人が死亡、住宅の被害は12万棟を超えました。親子3人が土砂崩れに巻き込まれ、当時2歳の男の子が奇跡的に救出された小千谷市の妙見メモリアルパークでは、訪れた人が犠牲者を悼みました。 ■長岡市内から(当時20代) 「この山の裏にゴルフ場があって、そこで当時地震