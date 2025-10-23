１０月２３日未明、北海道釧路市内のアパートで火事がありました。男女あわせて３人が病院に搬送されましたが、その後、男性１人の死亡が確認されました。火事があったのは釧路市豊川町の２階建てのアパートです。午前３時半すぎ、近くに住む男性から「２階建てアパートの１階から火と煙が見える」と消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ２時間後に鎮火しましたが、男女あわせて３人が病院搬送