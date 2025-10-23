櫻坂46が、最新シングル「Unhappy birthday構文」に収録される、BACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」のMVを10月24日0時に公開することを発表した。また、同タイミングでストリーミング＆ダウンロードの先行配信もスタートとなる。◆櫻坂46 動画「木枯らしは泣かない」はその楽曲タイトルと、センターを三期生の谷口愛季が務めることしか解禁されていなかったため、リリース1週間前にして配信開始、そしMV公開となる。12