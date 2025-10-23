東京・足立区の工事現場に、400キログラム以上のプラスチックやタイルなどを違法に埋めたとして、トルコ国籍の男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、解体業者の元社長で、トルコ国籍のアキン・ムスタファ容疑者と18歳の少年は去年11月、足立区東保木間の工事現場に穴を掘り、産業廃棄物のプラスチックやタイルなど、およそ424キロを違法に捨てた疑いが持たれています。また警視庁は、廃棄物の処理を無許可で委託した業者と