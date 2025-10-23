理学療法士・山内 義弘は、2025年10月21日、「秋バテ」についてアンケート調査の結果を発表した。同調査は2025年10月8日全国の35歳以上65歳未満の男女600名を対象にインターネットで実施した。秋バテ調査夏は終わったはずなのに、だるい・眠れない・やる気が出ない・・・など、なんとなくの不調が続いていないか? この症状は「秋バテ」かもしれない。そこで、「今年、夏の終わりから秋にかけて起きやすいとされている『秋バテ(体や