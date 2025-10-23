新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は23日（木）、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、24日（金）18時40時より無料生中継する『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN』開幕戦「大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪」の解説とゲストを発表した。 2年目シーズンを迎えているSVリーグ。男子は女子から2週遅れて開幕を迎え、4月に神戸市に新しく誕生した「GLION ARENA KO