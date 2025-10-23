乃木坂46の松尾美佑（21）が23日、自身のブログを更新。12月31日をもって卒業することを発表した。2日前には矢久保美緒（23）が今年いっぱいでの卒業を発表したばかり。ともに4期生で、4期生が卒業ラッシュとなっている。松尾は自身のブログで「40枚目シングルをもちまして、乃木坂46を卒業します」と発表。「乃木坂46に加入して、はじめは居場所を見つけられず苦しくなったり、疑いたくなるほどの優しさに警戒したり、守りた