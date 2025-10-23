タレントの国分太一さん（５１）は２３日、コンプライアンス違反を理由に、適正な手続きがないまま日本テレビから番組を降板させられたなどとして、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。申立書で国分さん側は、日本テレビのバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を６月に降板させられた際、同社からはコンプライアンス違反についての具体的な説明はなく、自身への事情聴取などで適正な手続きもとられなかったと主張