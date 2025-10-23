米軍による船舶への攻撃を生き延びたトゥフィニョ・チラさん（フレームの左側）/Evelio Contreras/CNNエクアドル・サンタエレナ県（ＣＮＮ）アンドレス・フェルナンド・トゥフィニョ・チラさんの姉妹が最後に本人から連絡を受けたのは約１年前、仕事で漁に出かけると告げられた時だった。先週、彼女は兄弟が麻薬密売船とされる船に乗り、米軍の攻撃を受けたことを知り、衝撃を受けた。トゥフィニョ・チラさん（４１）は、先週カリ