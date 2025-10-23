北海道・札幌市と岩手・盛岡市で23日朝にクマが現れるなど、全国でクマの目撃情報が相次いでいます。23日午前8時15分ごろ、岩手・盛岡市の市役所付近でクマが出没しました。その後、市役所から1.5kmほど離れた住宅街に入り込んだということで、警察や市が引き続き警戒にあたっています。札幌市では2件、クマの目撃情報が寄せられています。午前8時半ごろ、札幌市西区の公園で子グマ2頭が現れました。市民に危険があると判断し、札