¡ÚÀ°¤¨¡ª ÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬¡¼¥ë¡ÛÆ´¤ì¤Î¤¢¤Î»Ò¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¤½¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¥°¥é¥Ó¥¢Ï¢ºÜ¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë25ºÐ¡£¡ö¡ö¡ö¢£¿åÉ÷Ï¤¤Ï15ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤Ï90ÅÙ°Ê¾å¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡ª¸µ¡¹¡¢Âç¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤­¤È¤¤¤¦ºãÌÚÍ®ÍÕ¤Á¤ã¤ó¡£º£²ó¤Ï¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤­¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL¤ß¤Ê¤ÈËãÉÛ½½ÈÖ¡×¤Ç¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥µ¥¦¥Ê¡ª ¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¥µ¥¦¥Ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í