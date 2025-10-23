米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（テキサス州サンアントニオ）が２２日（日本時間２３日）に放送され、ＡＥＷ統一王者オカダ・カズチカ（３７）が、フォール負けを喫した世界タッグ王者にリベンジして防衛に成功した。１８日のＰＰＶ「レッスルドリーム」では、新日本プロレスのＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）とのコンビで、ブロディード（ブロディ・キング＆バンデ