女優綾瀬はるか（40）俳優松下洸平（38）が23日、大阪・梅田に24日にオープンする「UNIQLO UMEDA」の記者説明会に出席し、スペシャルトークショーを行った。同店は大阪・梅田の複合商業施設「LINKS UMEDA」に、西日本最大の売り場面積を誇るグローバル旗艦店としてオープン。2人はオープニングキャストとして登場した。綾瀬はスフレヤーンフルジップカーディガンと、3Dスフレヤーンスカートに、黒のブーツという秋らしい装い。さら