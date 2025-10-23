松坂桃李が主演を務める2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』（NHK総合ほか）に、大沢たかおの出演が決定した。主人公・小栗と最も対極にいながら最も理解し合ったライバル、勝海舟役を演じる。【写真】主演・松坂桃李が演じるのは“逆賊”小栗忠順大河ドラマ第66作となる本作は、幕末を舞台に、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描くエンターテインメント。幕府を倒した側ではなく、幕臣の側から幕末史を描く。