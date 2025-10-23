11月21日20時から3週にわたり配信される『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』より、相方を指名する側の芸人8名が発表された。長谷川忍（シソンヌ）、田中卓志（アンガールズ）、ゆりやんレトリィバァ、新山（さや香）、盛山晋太郎（見取り図）、大久保佳代子（オアシズ）、阪本（マユリカ）、狩野英孝が参戦する。併せて、彼らが指名した相方について語る、インタビュー動画も解禁された。【動画】長谷川忍（シソンヌ