国産ハンドメイドエレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchenが12ヶ月連続で繰り広げている、一本限りの新作プロトタイプを製作し、そのまま格安で販売してしまうという「新作プロトタイプリリース」の第10弾 が発表された。今作は「PT10_ V3_White Glitter Berry（ホワイト・グリッター・ベリー）」と名付けられた人気機種V3シリーズのNEWカラーバージョンだ。既存のV3モデルはポリッシュ工程を省いたサテンフィニッシュが特