『ラ・ラ・ランド』や『哀れなるものたち』の俳優エマ・ストーンが、盟友ヨルゴス・ランティモス監督とタッグを組んだ新作映画『Bugonia（原題）』のプレミアに来場。ルイ・ヴィトンによるドレスを纏（まと）い、輝かんばかりの美しさを見せた。【写真】ほのかにアンダーウェアが透ける上品なデザインエマ・ストーン、ヴィトンドレスで魅了現地時間10月21日、ニューヨーク近代美術館にて『Bugonia（原題）』のプレミアイベン