Mrs. GREEN APPLEが、「GOOD DAY」の「Behind the Song & the Scenes」を公開した。◆Mrs. GREEN APPLE 動画同曲が“音楽で日本を明るくしたい”、“ポップスを背負う”という覚悟をもって生み出された背景と、その想いを体現した煌びやかでフルボリュームな映像美で描かれたMV撮影の裏側を捉えた、15分を超える映像となっている。Mrs. GREEN APPLEは、2025年12月31日で「フェーズ２」を完結し、2026年1月1日に「フェーズ３」