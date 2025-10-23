岩田剛典が、ソロとして初めてとなるドラマタイアップ曲「Reaching for Your Light」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開された。◆岩田剛典 動画「Reaching for Your Light」は、現在放送中のテレ東ドラマ NEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』のオープニングテーマ曲として書き下ろされ、“手を伸ばしても届かない人が目の前に現れた”主人公の切ない心情を丁寧に描いているという。恋焦がれるときめく想いを