アイルランドＴの勝ち馬ラヴァンダ（牝４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は次戦でマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）を予定していたが、エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）へ前倒しする可能性があることが１０月２３日、分かった。中村調教師は「マイルＣＳを本線に考えていますが、賞金面で入らない可能性がある。その時はエリザベス女王