ONSENSEが、2ndデジタルシングル「とんでって」を10月24日にリリースする。◆ONSENSE 動画今作はデビューシングル「YUAKE」と同じく、水曜日のカンパネラのサウンドプロデューサーとして知られるケンモチヒデフミが作詞を手掛け、湘南乃風や緑黄色社会など数多くのアーティストと楽曲を制作しているsoundbreakersが作曲を手掛けた。仲間と笑い合う瞬間に、悩みや不安が飛んでいく気持ちや、何気ない日常の中にある絆の温もりを描い