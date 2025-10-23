１番人気に推された秋華賞で１６着に終わったカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が１０月２２日、馬場入りを再開した。角馬場をゆったりと周回したが、馬体も適度な張りを保っており、雰囲気は悪くない。引き揚げてくる姿も確認し、乗っていた助手からの報告を聞いた友道調教師は「変わりないですね。大丈夫だし、カイバも食べています。結果論にはなりますが、２戦目と３戦目も状態が今ひとつだっ