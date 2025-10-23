「新世代のくびれ女王」として大人気のグラビアアイドル・林ゆめの2nd写真集が、2026年1月15日に発売されることが決定した。 林ゆめ2nd写真集 林ゆめ2nd写真集 20代ラストを飾る節目の写真集となった本作の撮影地は沖縄。水着やランジェリー姿をはじめとする、大胆で大人の色気あふれるカットを余すところなく収録している。 沖縄の自然に囲まれて無邪気にはしゃぐ姿から、シャワーシーンやベッドシーンで魅せるしっとり