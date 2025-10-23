お札を置く際に専用スタンドがあると便利ですよね。まさかのセリアに、あの「雲棚」のようなデザインのお札スタンドが登場しました！雲棚は本格的なものだと数千円〜1万円以上するものが多いので、100円で買えるのはありがたい！しかも、お札の厚みを選ばずに飾れる仕様になっていて便利です。これは売り切れの予感大♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：壁掛けお札スタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：（上部）