今回ご紹介するのはダイソーの行楽グッズ売り場で見つけた、便利なアイテム。ライブ好きさんには定番のアイテムの、ペットボトルホルダーです。ここ数年はその便利さが改めて知られたのか、さまざまな場所で購入できます。お値段はどれも比較的お安いですが、ダイソーなら110円（税込）。早速チェックしていきましょう。商品情報商品名：カラビナ付ボトルキーホルダー（黒、白、ベージュ）価格：￥110（税