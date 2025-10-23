遺品整理および骨董品・美術品の買取を行っている一輝Corporation（埼玉県狭山市）が、「アンティークが似合いそうな有名人ランキング」を紹介。【1〜15位】意外なイケメン俳優もランクイン？ランキングの結果をチェック！ランキングは、10月8〜13日にかけて、20代の女性305人にインターネットで実施。遺品整理に関する調査の一環で調べたとのことです。3位は、俳優の佐藤健さんでした。69票を獲得。2位はバンド「DISH／／