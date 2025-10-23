詰め替え容器の種類が豊富なダイソーで、斬新な商品を発見しました！くるくると折り畳むことで、中身を最後まで絞り出せるパウチタイプの容器。3つの容器がセットで、スキンケアやシャンプーなどの詰め替えに便利です！なんといってもリングが付いていて、フックなどに掛けられるのがポイント。持ち運びやすさも抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：掛けられるつめ替えパウチ（プッシュタイプ、リング付）価格：￥2