モデルで俳優の田丸麻紀（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。「なかなか 個性的なアートを作って帰ってきた」という次男の、センスが光る美術作品を披露した。【写真】「ユーモアあふれて、面白すぎます」“個性的なアート”を身につけ食事をする田丸麻紀の次男次男が持ち帰ってきたものは、“耳が付いた動物の顔”のような形をしたかぶり物。「気に入っているようでお風呂入るまで自作のアートと共に。。。笑」と食