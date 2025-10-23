昨今のせいろブームで、蒸し料理に興味がある方も多いのでは？わざわざせいろを買うのも…と躊躇していた方に朗報です！ダイソーに行けば、鍋や深さのあるフライパンに敷くだけで、簡単に蒸し料理ができるアイテムがGETできます。心も体も温まる蒸し料理は、これからの季節にピッタリ。この機会にぜひチェックして♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレス折りたたみ蒸し器（23.5cm）価格：￥330（税込）サイズ