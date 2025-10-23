メジャーリーグの大谷翔平選手（31）などロサンゼルス・ドジャースの選手たちが、ワールドシリーズ第1戦の行われるカナダ・トロントへ向け出発しました。ドジャースは公式SNSを更新し、トロントへ向かう選手たちの写真を公開しました。大谷選手は白いTシャツ姿で、首にはヘッドホンをかけ、引き締まった表情を見せていました。また第2戦で先発が予定されている山本由伸投手（27）。抑えとしての活躍が期待される佐々木朗希投手（23