埼玉県警は俳優の的場浩司さんとともに特殊詐欺の被害防止を呼びかけるイベントを開催しました。埼玉県警が23日、埼玉県上尾市で行ったイベントに登場したのは上尾市出身の俳優・的場浩司さんです。的場さんは警察庁の「SOS47特別防犯支援官」を務めていて、23日のイベントで的場さんは特殊詐欺グループからの電話に出ないために、固定電話での国際電話の利用を休止する手続きをするよう参加者らに対して呼びかけました。イベント