【「ジョジョの奇妙な冒険」フィギュア「超像可動」シリーズ3商品】 先行抽選販売受付期間：10月23日12時～12月26日18時 当落発表日：2026年1月9日12時より順次発表 発売日：2026年2月中旬以降順次 価格： 「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」8,250円 「透龍」9,900円 「ワンダー・オブ・U」9,900円