お酒の価値体験「多様性を知るコース」サントリーグループが今年に開始した「ドリンク スマイル」セミナーの受講者数が、9月末までに3万4887人となり、年間3万人としていた当初計画を3ヵ月前倒しで達成した。正しく多様なお酒の楽しみ方を伝える同セミナーは、企業や自治体、大学など日本各地の幅広い年代の人々に受講されている。10月15日には、「ドリンク スマイル」セミナーの体験会を実施。酒類の適正飲酒に関わるサントリーグ