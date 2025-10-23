「じゃがベジキッズ やさしいしお味」ブルボンは、13種類の野菜で作ったポテトチップス“じゃがベジキッズ”を来年春に発売する。“じゃがベジキッズ”は子どもの野菜嫌いや、栄養バランスにいつも気を遣っている母親の声を形にしたポテトチップス。「じゃがベジキッズ やさしいコンソメ味」じゃがいもと緑黄色野菜も含めた野菜（たまねぎ、トマト、かぼちゃ、ほうれん草、赤ピーマン、にんじん、スイートコーン、ブロッコリー、さ