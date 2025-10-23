全日本空輸（ANA）は、ANAカードで「秋のマイルアップキャンペーン」を10月16日から11月15日まで実施している。期間中、対象加盟店でANAカードのクレジット1回払いを利用すると、マイルを上乗せして付与する。積算率はスターバックス、マツモトキヨシ、ココカラファインが100円で3マイル、ヤマダデンキ、ベスト電器、IDC OTSUKA、高島屋、大丸・松坂屋、阪急百貨店、阪神百貨店、apollostation、ANA FESTAが200円で3マイル。第1弾