JR東日本は、JRE POINT特典の特別レートを11月17日から30日まで設定する。対象は「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」と「在来線チケットレス特急券（JRE POINT特典）」のサフィール踊り子を除く全列車・全区間で、通常レートから20％引きにする。グランクラスは、飲料・軽食なしが対象。交換ポイントの例は、東京〜仙台が普通車指定席6,350ポイント、グリーン車指定席9,280ポイント、グランクラス11,800ポイント。東京〜熱海は普