中国東方航空は、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港の新ターミナル1に乗り入れる。既存のターミナル1から移転する。現在、カイロから1日1往復を乗り入れている。新たなターミナル1は、空港南側の現在のターミナル1と閉鎖されたターミナル2、旧ターミナル3の跡地に建設している。建設は段階的に進められ、最初の14か所のゲートを含む第1段階は2026年にオープンする。2030年の完成を目指し、最終的には広さ260万平方フィー