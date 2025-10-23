三陽商会は、上質感のある深い黒を追求した独自開発生地による商品群「BLACK OF BLACKs（ブラック オブ ブラック）」の今年秋冬の新作の販売を開始した。「マッキントッシュ ロンドン」「ポール・スチュアート」「サンヨーコート」など13ブランドから、コート・ブルゾン、ドレス、バッグアイテム計23型を、全国百貨店・直営店および同社公式オンラインストア等で10月上旬から11月上旬にかけて順次発売する。「BLACK OF BLACKs」は