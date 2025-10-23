YouTubeチャンネル「令和の虎CHANNEL」にも出演していたTELESA代表・車谷セナさんは10月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。実業家の為国辰弥さんと運営するYouTubeチャンネル「LEVERAGE」の活動休止を発表し、今後の方針について語っています。【投稿】YouTubeチャンネル「LEVERAGE」活動休止報告活動休止を発表車谷さんは「この度、為国さんと毎日投稿してきたYouTubeチャンネル『レバレッジ』を、無期限で休止させていただく事