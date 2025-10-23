第三者の口座情報を漏らした疑いで逮捕された大阪府警の警部補が、捜査上必要な情報だと虚偽の説明をして情報を入手していたことが分かりました。地方公務員法違反の疑いで逮捕された大阪府警羽曳野署地域課の警部補・草川亮央容疑者（５６）は今年２月、警察官ＯＢで行政書士の道沢正克容疑者（６８）に第三者の口座情報を漏らした疑いがもたれています。警察によりますと草川容疑者は、上司に捜査上必要な情報と偽って「捜