これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆23日(木)これからの天気 すっきりとした青空が広がるでしょう。佐渡市や内陸部では、時おり雲がかかるものの天気の崩れはない見込みです。 降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。安心して洗濯物の外干しができるでしょう。 ◆23日(木)の予想最高気温 最高気温は、17～18℃の予想です。昨日より3℃前後高くなる