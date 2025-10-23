世界文化遺産の保全活動に役立ててもらおうと、イオングループが県に寄付金を贈呈しました。 2018年に世界文化遺産に登録された『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産』。 イオングループでは、電子マネー “長崎の教会群WAON” で支払われた額の0.1％を、2013年から県に寄付しています。 今年は約327万円を贈呈しました。 （イオン九州 橋本 健司 長崎・佐賀事業部長） 「長崎には観光地の