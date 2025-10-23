きのうは広い範囲で冷たい雨になり、けさは寒気の影響で広く今シーズン一番の冷え込みになりました。また、けさは富士山で初冠雪の発表がありました。平年より21日遅い発表です。きょうは全国的に天気が回復するでしょう。関東など太平洋側では午前中、雲の多い所もありましたが、午後は次第に日差しが出る見込みです。秋雨前線に近い九州南部と寒気の影響を受ける北海道の日本海側は、にわか雨の所があるでしょう。最高気温はきの