ロイヤル株式会社は、「Royal Host Deli(ロイヤルホスト デリ)」より、新商品8種を10月28日(火)に発売する。オムライス、ハンバーグ、チキングリル、レトルトカレー、ドレッシングがラインアップとして展開され、家庭で気軽にロイヤルホストの味を楽しめる。「Royal Host Deli」は、ロイヤルホストが長年培ってきた美味しさをより身近に届け、「普段を、豊かに。」することを目指すシリーズ。今回の新商品発売により、自宅や贈答用