◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ第3節サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート、リーグステージEAST第3節の2試合が22日に行われました。Jリーグ勢では、ヴィッセル神戸が江原FC(韓国)と対戦。前半に3点を奪われると、後半開始直後から反撃に出ます。宮代大聖選手、ジェアン・パトリッキ選手が立て続けに決め1点差とすると、後半44分に再び宮代選手がゴールを決め同点に追いつきます。しかし後